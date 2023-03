Florent Pagny "indissociable depuis 30 ans" de sa femme Azucena : son amour passé pour Vanessa Paradis va refaire parler

Malade certes, mais toujours aussi libre et "provocant"... Florent Pagny s'amuse et croque la vie à pleines dents. Atteint d'un cancer depuis plus d'un an, le célèbre chanteur a mis sa carrière de côté pour pouvoir se soigner correctement. Annoncé comme étant en rémission depuis décembre 2022, l'ancien coach de The Voice a cependant évoqué une éventuelle rechute lors d'un long entretien en trois parties accordé à l'émission Sept à Huit diffusé le week-end dernier

Mais l'interprète de Ma liberté de penser ne compte pas se laisser abattre ! Il a déjà prévu de remonter sur scène en 2023 et, pour surmonter "cette histoire" et les "risques de métastases", il peut compter sur le soutien de sa famille : son fils Inca (né en 1996) et sa fille Aël (née en 1999), fruits de ses amours avec Azucena, qui est sa compagne depuis 1993 et son épouse depuis 2006. Toujours aussi amoureux de cette dernière et ce, depuis près de 30 ans, le chanteur a tenu à lui rendre hommage dans les pages de son autobiographie, dont la sortie officielle a été annoncé par Fayard le lundi 6 mars 2023. Intitulé Pagny par Florent, l'ouvrage est d'ores et déjà disponible en précommande. "À l'aube de ses soixante ans, Florent a voulu ce livre et failli ne pas le faire, tant la tâche s'annonçait ardue pour cet artiste aussi sensible que puissant. Cependant, il est trop tard pour renoncer lorsque la machine à se souvenir s'est mise en marche...", explique la maison d'édition en légende. Sur la photo, on peut découvrir la couverture du livre sur laquelle on peut voir un Florent Pagny en noir et blanc, fidèle à lui-même... rebelle au point de s'afficher fumant une cigarette alors même qu'il est atteint d'un cancer du poumon.