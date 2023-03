Diaporama : Florent Pagny "indissociable depuis 30 ans" de sa femme Azucena : son amour passé pour Vanessa Paradis va refaire parler

1 / 32 Florent Pagny "indissociable depuis 30 ans" de sa femme Azucena : son amour passé pour Vanessa Paradis va refaire parler

Sur la couverture de ce libre, Florent Pagny se veut provocateur, fumant une cigarette alors qu'il est atteint d'un cancer des poumons.

Dans les pages de ce livre, il raconte son amour pour sa femme Azucena.

Il évoque aussi son histoire d'amour avec Vanessa Paradis.

11 / 32 Vanessa Paradis - Soirée de gala en hommage à Patrick Dupond à l'Opéra de Paris le 21 février 2023. Il a marqué une génération de danseurs. Patrick Dupond, l'enfant terrible de l'Opéra de Paris, sa virtuosité brute sur scène et son caractère rebelle, ont marqué l'histoire récente de la danse. L'ancienne étoile et directeur de la danse est décédé le 5 mars 2021 à l'âge de 61 ans, à l'issue d'un cancer foudroyant. La maison qui l'a fait connaître lui rend un hommage exceptionnel, à travers trois soirées qui donneront à voir plusieurs de ses rôles emblématiques, dansés par les talents de la compagnie d'aujourd'hui. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

16 / 32 Vanessa Paradis - 33ème " Nuit des Molières " aux Folies Bergère à Paris le 30 Mai 2022. Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

19 / 32 Vanessa Paradis - Arrivées et sorties du défilé Chanel Haute-Couture 2022 au Grand Palais Ephémère dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 25 janvier 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

25 / 32 Vanessa Paradis - Front Row au deuxième défilé de mode Haute-Couture Chanel au Grand Palais Éphémère lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris, France, le 24 janvier 2023. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

30 / 32 Vanessa Paradis au photocall de la 33ème cérémonie des Molières aux Folies Bergère à Paris le 30 mai 2022. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

