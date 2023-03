Florent Pagny : Ses enfants Inca et Aël fusionnels et tellement complices, images irrésistibles

Ce lundi 6 mars, Florent Pagny et sa femme Azucena Caamaño étaient venus à Paris encourager leur fille Aël qui, d'après les informations du Parisien, défilait pour Stella McCartney. Une jeune femme de 23 ans qui, aux dernières nouvelles, serait photographe-vidéaste à New-York. Elle a un frère de 27 ans prénommé Inca, qui quant à lui serait pilote et artiste de rue à Miami. Deux frères et soeurs qui semblent d'ailleurs s'entendre à merveille.

Ce mercredi 8 mars, Aël a rendu un bel hommage à son grand-frère sur son compte Instagram, en partageant des stories de différents moments qu'elle a passés avec lui, entre balade en voiture, virée en paddle et promenade en quad. Elle a également partagé une vidéo sur laquelle on les aperçoit se chamailler : une activité on ne peut plus classique pour des frères et soeurs. "Te amo", lui a-t-elle ensuite écrit, en partageant un magnifique cliché représentant l'ombre de son grand-frère, surplombée par un grandiose coucher de soleil.

Florent Pagny "pète la forme"

Voilà de quoi faire plaisir à leur très cher père, lui qui, pour rappel, se bat depuis plus d'un an contre un cancer des poumons. Mais selon Le Parisien, toujours, son état s'améliore. Mieux : il "pète la forme". C'est en tout cas ce qu'aurait déclaré Madeu Gonzalez, amie depuis vingt-sept ans avec le chanteur, au quotidien régional. Elle a également annoncé qu'"il va comme prévu débuter sa tournée des festivals en juin". Effectivement, "douze premières dates" avaient été annoncées en décembre dernier.

Le célèbre interprète de Savoir Aimer est attendu aux quatre coins de l'Hexagone, de Nîmes, là où il commence sa tournée, à la Foire aux vins de Colmar, en passant par Aluna, Poupet, Nancy, Perpignan, Carcassonne, Bayonne, Ajaccio et Vienne. Il fera même un concert en Suisse, du côté de Sion. Ce sont de belles échéances donc, qui attendent l'ex-coach de The Voice. Ce sera notamment l'occasion pour lui de signer son grand retour sur scène depuis l'arrivée de sa maladie, et d'aller de l'avant.