Diaporama : Florent Pagny : Ses enfants Inca et Aël fusionnels et tellement complices, images irrésistibles

1 / 20 Florent Pagny : Ses enfants Inca et Aël fusionnels et tellement complices, images irrésistibles

Florent Pagny a de la chance : ses enfants Ael et Inca s'entendent à merveille.

Ce mercredi 8 mars, Aël a rendu un bel hommage à son grand-frère sur son compte Instagram, en partageant des stories de différents moments qu'elle a passés avec lui.

Deux enfants qui pour rappel sont nés de sa relation avec l'Argentine Azucena Caamaño.

Ael est photographe-vidéaste à New-York tandis qu'Inca est pilote et artiste de rue à Miami.

Une complicité frère-soeur qui doit faire très plaisir à leur très cher pèrequi, pour rappel, se bat depuis plus d'un an contre un cancer des poumons.

Mais d'après des informations dévoilées par "Le Parisien", il va beaucoup mieux.

9 / 20 Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

12 / 20 Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena Caamano lors de la première du spectacle Lost in Buenos Aires à l'Européen à Paris le 28 juin 2021. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

15 / 20 Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

16 / 20 Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

17 / 20 Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage No web, no Blog pour la Belgique et la Suisse © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

19 / 20 Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena Caamano lors de la première du spectacle Lost in Buenos Aires à l'Européen à Paris le 28 juin 2021. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE