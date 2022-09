Fort Boyard : Un Youtubeur se met en danger pour infiltrer le site, une plainte déposée contre lui

Le Fort Boyard, comme vous ne l'avez jamais vu ! Chaque année, Olivier Minne et les équipes de France 2 ouvrent les portes de ce monument historique aux téléspectateurs pour lancer le jeu estival. Si de nombreuses personnalités ont eu la chance de mettre les pieds sur le site, le Fort n'est en revanche jamais ouvert au public. Un Youtubeur a malgré tout décidé de s'offrir une visite privée. Il s'agit de Max Von Croft.

En septembre 2021, ce dernier a en effet réussi à s'introduire à l'intérieur du monument durant la période hivernale et y est resté deux jours. Soit suffisamment de temps pour tourner sa nouvelle vidéo YouTube et pour dévoiler les coulisses de l'émission. "J'ai infiltré Fort Boyard. Très clairement l'aventure la plus épique de ma chaîne", a annoncé avec enthousiasme l'amateur d'urbex (exploration urbaine de lieux généralement abandonnés). Pour arriver à ses fins, Max Von Croft n'a pas eu peur du risque. C'est en kayak qu'il a pu accoster, avant de se mettre à grimper sur une corde et escalader la paroi du Fort haute de vingt mètres, rapportent nos confrères de Sud Ouest. Son périple résumé en presque 30 minutes dans sa vidéo avait pour but de dévoiler l'envers du décor. Mais le Youtubeur prévient : "Vous risquez d'être extrêmement déçus, c'est que du carton-pâte. Il y a des installations techniques et des câbles partout, c'est ultra cheum, mais ça ne se voit pas du tout à la télé."

Nous n'avons pas envie de retrouver un cadavre dans le Fort

L'audace de Max Von Croft a eu de quoi impressionner les internautes. En revanche, la société de production de l'émission, Adventure Line Productions, a choisi de sévir. En effet, elle a déposé une plainte à l'encontre du jeune homme. "Avec cette plainte, notre but premier est de marquer le coup et surtout de dissuader d'autres personnes d'avoir la même idée. Nous voulons éviter de potentiels drames à l'avenir. Nous n'avons pas envie de retrouver un cadavre dans le Fort", a déclaré la société auprès du Parisien. Et pour elle de rappeler l'initiative "ultra-dangereuse" du Youtubeur. "C'est inconscient. Il aurait pu chuter en escaladant la paroi. Le téléphone ne capte pas partout à l'intérieur, s'il lui était arrivé un problème, personne n'aurait été au courant", a-t-elle par ailleurs expliqué. Depuis cette infraction, les systèmes de sécurité ont été renforcés.