Fort Boyard : Une star plante le tournage, cette solution inattendue trouvée à la dernière minute

Depuis plusieurs semaines, tous les samedis soirs sur France 2, les téléspectateurs avaient rendez-vous avez Fort Boyard. L'émission estivale touche désormais à sa fin et aura droit à son ultime épisode de la saison ce 27 août. Au casting figure le nageur Frédérick Bousquet, le journaliste sportif Julien Febreau, le chroniqueur et compagnon de Laurent Ruquier Hugo Manos, la danseuse Candice Pascal, l'animateur Guillaume Pley et Alexia Laroche-Joubert.

Cette dernière est une surprise de dernière minute. En effet, en étant productrice du programme, il n'était pas prévu qu'elle se prête au jeu. Contactée par Télé 7 jours, Alexia Laroche-Joubert a expliqué avoir été sollicitée en qualité de remplaçante. "J'avais adoré participé à l'émission en 2012, et, quand j'ai pris la présidence d'ALP quatre ans plus tard, j'ai dit aux équipes que si un jour ils avaient un problème avec un candidat, ils pouvaient faire appel à moi. C'est arrivé. Par le plus grand des hasards, j'étais sur le tournage le jour exact où un invité a raté son train", a-t-elle rapporté.

Alexia Laroche-Joubert a beau avoir été à la fois patronne et candidate sur le tournage, pas question pour autant de percevoir un quelconque traitement de faveur, notamment concernant les épreuves. "J'ai seulement signalé un problème bénin à l'épaule que je devais surveiller. Je ne suis pas sujette aux allergies, mais peut être aurais-je avoué ne pas trop aimer les serpents. Ce qui est drôle, c'est de se faire 'cueillir' par les épreuves", a-t-elle confié. D'ailleurs, la maman de Solveig et Isaure n'avait aucune idée de ce qui l'attendait : "Je savais juste que c'était la dernière émission et que l'ultime atout du Père Fouras serait donc le Guerrier mystère. J'ai demandé à la production d'être exclue du choix de la personnalité qui l'incarnerait. Ce qui est drôle, c'est que, comme c'est un homme que je remplaçais au pied-levé, je me suis retrouvée avec certaines épreuves où l'on sent bien que je n'avais pas le physique".

Malgré ce petit désavantage, Alexia Laroche-Joubert est plutôt satisfaite de son aventure. "Je dirais dans la moyenne des candidats moyens, avec des échecs et quelques réussites. Je pense aussi avoir battu le niveau de décibels sur une épreuve, à force de crier".