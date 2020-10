François Hollande : Fesses nues et casque de scooter, l'ancien président en rit

"C'était vraiment très désagréable, s'est récemment souvenu Gaspard Gantzer, l'ancien chef du pôle communication de François Hollande, dans une interview justement accordée à Closer. Le choc a été terrible pour nous tous. D'autant qu'il y a aussi eu l'épisode des photos de Julie Gayet et François Hollande prises au sein même de l'Élysée !" Plus de six ans plus tard, l'identité de l'auteur de ces clichés est toujours inconnue.