Frédérique Bel : "Confrontée à la beauté", elle nous dévoile ses secrets (exclu)

On l'a connue sur Canal+ dans La Minute blonde, il y a plus de quinze ans, mais, depuis, Frédérique Bel a bien évolué. De rôles de comédie en personnages dramatiques, elle a su sans cesse se renouveler pour s'installer durablement dans le paysage du cinéma français. Farouche avocate du droit des femmes, elle a accueilli PurePeople à la Maison de Beauté Carita, à Paris, pour nous parler de sa vision de la beauté, de sa routine incontournable et des soins chez Carita dont elle ne peut plus se passer.

La beauté est un vaste concept dont chacun a sa propre définition, mais, pour la comédienne, c'est avant tout "par respect pour la personne qui nous regarde". Un précepte familial que lui a inculqué sa mère. Pour coller au plus près de sa vision de la beauté, l'actrice est d'ailleurs sa propre maquilleuse. Tout commence le matin, dans sa voiture, où elle laisse poser un masque le temps d'arriver sur les plateaux de tournage. "Une peau propre et hydratée", c'est son credo pour que le maquillage ne file ni ne s'estompe au cours d'une longue journée de travail. Elle laisse donc poser son masque d'imprégnation en silicone Carita avant d'appliquer un fond de teint de la même marque qui s'adapte à toutes les carnations. Mais son secret, son must have que "toutes les actrices lui envient", c'est Les Précis, un sérum tenseur liftant anti-imperfections.

Quand on lui parle de soins, l'actrice avoue avoir changé d'avis. "Pendant très longtemps, je croyais que les soins du visage étaient réservés aux femmes qui s'ennuyaient, avoue-t-elle. Et puis un jour, j'ai testé Carita et j'ai senti que ma peau commençait à changer." Aujourd'hui, elle fait un soin par mois et sa peau, qui était "très réactive, très fatiguée, qui rougissait tout de suite", est devenue "robuste".

"Il n'y a pas de secret, conclut Frédérique Bel, il faut intervenir avec des soins professionnels." Nul doute que les saines habitudes de l'actrice dépassent ses attentes, sa peau est fabuleuse !

Maison de Beauté Carita Faubourg

11 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Du lundi au samedi de 10h à 19h et le vendredi de 10h à 20h

Réservations au 01 44 94 11 11