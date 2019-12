Funny Girl, carton plein : la pièce culte joue les prolongations

Exclusif - Christina Bianco (Fanny Brice) - Première de la comédie musicale "Funny Girl" à Paris le 13 novembre 2019. Une histoire vraie, une comédie musicale et un film. Applaudie en 1964 sur la scène du Winter Theatre à Broadway, Funny Girl a emprunté la voie royale des comédies musicales à succès et pris le chemin d'Hollywood pour poursuivre sa carrière sur grand écran et consacrer le talent de la jeune Barbara Streisand. Vedette très populaire des Ziegfeld Follies dans les années 1920, Fanny Brice a tous les talents: elle joue, elle danse, elle chante et fait beaucoup rire. Ajoutez à cela une vie amoureuse tourmentée et voilà un personnage dont la vie vaut bien un musical et un film. © Guirec Coadic/Bestimage