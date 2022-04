Gabriel Magalhães papa ! La star d'Arsenal dévoile les détails de l'accouchement

La jolie Maya est née au début du mois et sur son compte Instagram, Gabriel Magalhães a raconté dans les détails cette nuit particulière où il a eu la chance de devenir papa. "Le 30 mars 2022 Gabi a commencé à ressentir des contractions vers 17h et à 21h nous sommes allés à l'hôpital ! Les contractions augmentaient et étaient de plus en plus rythmées, quand nous sommes arrivés, nous sommes restés dans une pièce temporaire jusqu'à ce que la nôtre soit prête", détaille le compatriote de Neymar.

J'ai vu à quel point ma femme était forte et courageuse pour mettre au monde notre fille sans aucune intervention ni anesthésie

Une épreuve toujours particulière pour les nouveaux parents, mais visiblement, la compagne de Gabriel Magalhães a été particulièrement forte pendant ce moment crucial. "On a été choqué car malgré la douleur et les contractions Gabi était très calme. Nous sommes allés dans notre chambre où il y avait une baignoire et là elle était en travail jusqu'à ce qu'elle soit dilatée à 10 cm. Après qu'elle ait perdu les eaux, le bébé a commencé à sortir", raconte Gabriel Magalhães, qui met en avant l'attitude de la mère de sa fille : "J'ai vu à quel point ma femme était forte et courageuse pour mettre au monde notre fille sans aucune intervention ni anesthésie".

Tout heureux de la naissance de sa petite Maya, Gabriel Magalhães a accompagné son récit de photos de l'évènement. On le voit accompagner sa femme durant toutes les étapes de l'accouchement, lui tenant la main et restant à ses côtés pour l'encourager.