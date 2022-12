Gabriella de Monaco en rose poudré : son look très luxueux éclipse Charlene de Monaco !

Samedi 17 décembre, le couple monégasque célébrait les 40 ans de présidence de la Croix-Rouge monégasque pour Albert II. C'est à seulement 24 ans qu'il avait hérité de ce titre, tenu par sa mère la princesse Grace jusqu'à sa mort dans un accident de voiture. L'occasion pour Charlene de Monaco d'apparaître sublime en robe grise hivernale auprès de son époux le prince Albert. Mais la Sud-africaine s'est clairement fait voler la vedette par sa fille, Gabriella de Monaco. Pour cet anniversaire émouvant, à l'occasion de ce quarantième anniversaire, le fils aîné de Rainier III était entouré de sa famille au complet et sa fille a brillé dans un look très luxueux.

La petite fille de 8 ans était vêtue d'un manteau en laine rose poudré signé Emporio Armani, et une paire de babies de la maison Lanvin elles aussi adorables, et une paire de collants blancs. Un look de princesse très luxe qu'elle portait avec fierté et élégance. Fan de mode, trait qu'elle a hérité de sa mère, la soeur de Jacques de Monaco aime déjà se dénoter, et porter des looks originaux, comme l'a confié Charlene Wittstock. Quant à l'épouse du prince Albert, elle portait un ensemble gris à strass signé Louis Vuitton. Camille Gottlieb, nièce du prince, n'était pas en reste. La fille de Stéphanie de Monaco, qui est désormais en couple et follement amoureuse, portait un ensemble tailleur gris foncé.

Le prince Jacques élégant et protégé du froid

C'est sur le compte Instagram de la Croix-Rouge que l'on peut découvrir les rares clichés de l'évènement qui a réuni quelques membres du clan monégasque. Les bénévoles et acteurs de la Croix-Rouge se sont positionnés en ligne pour former une haie d'honneur pour l'arrivée de la famille princière sur le lieu. Si Gabriella de Monaco a retenu l'attention de par son élégance, son frère n'avait rien à lui envier.