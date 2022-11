"Mon coeur est pris" : Camille Gottlieb n'est plus célibataire, et a déjà des envies de maternité...

Camille Gottlieb a été mise à l'honneur au cours d'un grand entretien réalisé pour le magazine Hello Monaco repéré par Madame Figaro, pour son numéro de fin d'année. La jeune femme de 24 ans, plus jeune des enfants de Stéphanie de Monaco, s'affiche sereine et épanouie dans les pages de cette revue. Bien dans son corps qu'elle a transformé en perdant vingt-huit kilos, et dans sa tête, elle est plus que jamais prête à affronter ses désirs d'avenir. Parmi ceux-ci, il y a l'envie de devenir maman.

Il faut dire que le sujet est sur toutes les lèvres à Monaco, après l'annonce récente de la grossesse de Marie Ducruet, belle-fille de la princesse Stéphanie. En effet, Louis Ducruet s'apprête à devenir papa, de quoi transporter de bonheur sa maman qui va donc devenir grand-mère pour la première fois. Une nouvelle qui a aussi enthousiasmé sa petite soeur Camille Gottlieb, très proche de son frère aîné avec qui elle dîne toutes les semaines et qui adore les enfants. Ainsi, elle avait commenté l'annonce de l'heureux événement à venir : "Je vais être la meilleure des tatas !" Lors de la fête nationale monégasque le 19 novembre, elle avait d'ailleurs montré avec beaucoup de tendresse son émotion face au ventre de Marie qui s'arrondit.

Quid de ses propres envies de maternité ? La demoiselle a déjà l'idée en tête, dont elle parle en toute sincérité pour Hello Monaco : "Je sais que je suis née pour être mère. À chaque fois que je vois des enfants, j'en suis gaga." Entourée d'une grande fratrie - Pauline et Louis du côté de maman, Thomas et Maxime du côté de son papa Jean-Raymond Gottlieb -, la nièce du prince Albert II se voit donc déjà maman dévouée et investie comme l'est la sienne pour elle. Camille Gottlieb ne cache pas d'ailleurs sa grande complicité avec l'interprète de Comme un ouragan, avec qui elle habite.

Elle n'est plus un coeur à prendre !

Camille Gottlieb fait alors une révélation au cours de l'interview, répondant à la question relativement directe : avez-vous un petit ami actuellement ? "Mon coeur est pris. J'en parlerai si les choses deviennent sérieuses." Un sujet qui n'est pas tabou puisqu'elle avait révélé en 2020 en story sur Instagram avoir rompu avec son amoureux de l'époque et bien le vivre : "Je pars du principe qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée." Elle a tout le temps de construire son histoire d'amour, en parallèle de sa carrière. Pourquoi pas la comédie, elle qui a postulé pour un rôle sur le petit écran, ou en développant une entreprise dans le domaine des arts ou de la décoration d'intérieur.