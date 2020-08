Camille Gottlieb séparée de son petit-ami, sa réponse cash

Quand on la cherche, on la trouve. Après avoir annoncé en juillet dernier qu'elle s'était séparée de son petit-ami (dont elle n'a jamais dévoilé le nom), Camille Gottlieb a eu la mauvaise surprise de recevoir une question assez embarrassante d'un follower sur Instagram. Alors qu'elle venait de proposer une session de questions/réponses avec ses fans le 22 août 2020, un petit curieux a eu envie de connaître les circonstances et les détails de sa récente séparation. "Pourquoi tu t'es séparée avec ton copain ?" a-t-il ainsi demandé, avec toupet, à la fille de Stéphanie de Monaco. Ni une, ni deux, la réponse de Camille ne s'est pas faite attendre : "Ça regarde personne". Une réplique digne du Far West qui a au moins le mérite de démontrer que la petite-fille de Grace Kelly a du caractère et ne se laisse pas marcher sur les pieds.

il vaut mieux être seule que mal accompagnée

Le 16 juillet 2020, la petite soeur de Louis et Pauline Ducruet évoquait sa rupture pour la première fois sur les réseaux sociaux. "Je suis célibataire depuis pas très longtemps" confiait-elle avant d'ajouter "Je pars du principe qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée". Un message lourd de sens (et de sous-entendus) qui avait suscité de nombreuses questions de la part de ses followers. Qui est ce jeune homme ? Pourquoi Camille semblait-elle déçue de celui-ci ? La jeune fille de 22 ans n'avait pourtant pas voulu en dire plus sur cette relation désormais terminée. Quoiqu'il en soit, la fille de Jean-Raymond Gottlieb semble profiter de son été sans se soucier de ce mystérieux ex placé aux oubliettes et partage régulièrement ses soirées et ses après-midi plage dans la principauté monégasque.