Camille Gottlieb : Son frère Thomas, son sosie, a bien changé... ce tendre moment soeur-frère dévoilé !

La fille de de la princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb est très proche de sa famille. Et particulièrement de ses frères et soeur. Et cet été, la jeune femme qui a célébré ses 23 ans n'a pas manqué de le rappeler. Lorsqu'elle n'était pas sur un bateau au large de la Côte d'Azur avec Pauline et Louis Ducruet, c'est son autre demi-frère Thomas, qui était dans ses pensées. Et ce jeudi 1er septembre, la fille de Stéphanie de Monaco et Raymond Gottlieb a de nouveau partagé un beau cliché d'elle auprès de ce frère qui lui ressemble trait pour trait.

Alors qu'elle participait à une trend qui consiste à partager quelques photos correspondant à une date précise, elle a dévoilé une belle photo d'elle embrassant tendrement son frère Thomas Gottlieb sur la joue, avec la date "24/12/2020". Et la mention, "Comme tu faisais bébé". Et moins de deux ans plus tard, force est de constater qu'effectivement le demi-frère de Camille Gottlieb, fils de Jean-Raymond Gottlieb, ancien garde du corps de la soeur d'Albert de Monaco, et de Vanessa, a bien changé. Sur la dernière photo de lui, partagée par Camille Gottlieb, le 16 août dernier, il apparaissait beaucoup plus mature. Mais d'année en année, s'il y a bien quelque chose qui ne change pas c'est la ressemblance frappante entre le frère et la soeur.

Pauline et Louis Ducruet, des "stars" en vacances

Fan de son frère, elle l'est aussi tout autant de ses autres frère et soeur Louis et Pauline Ducruet. Cet été, Camille Gottlieb a passé le plus clair de son temps à leurs côtés. Les enfants, fruits des amours de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, sont eux aussi restés dans le sud de la France et ont profité de quelques somptueuses journées bateau avec leur petite soeur. Et pendant leurs séances bronzette, la jeune femme, qui a hérité du sacré caractère de son illustre mère, ne s'est pas gênée pour les taquiner. "Il font trop les stars ces deux-là", s'est-elle amusée, notamment, sur Instagram.

Proche des siens, Camille Gottlieb, très amincie, n'est pas de celle qui cache ses sentiments. Très active sur Instagram, elle ne manque pas de rappeler son amour à sa fratrie.