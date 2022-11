Camille Gottlieb a perdu 28 kg : la fille de Stéphanie de Monaco dévoile sa méthode radicale

Camille Gottlieb, la plus jeune des trois enfants de Stéphanie de Monaco, se livre comme rarement pour le numéro "hiver" du magazine Hello Monaco repéré par Madame Figaro. Au cours de cette interview-fleuve, la petite-fille de Grace Kelly se confie sur son engagement pour de nobles causes, initié dès le plus jeune âge par sa célèbre et engagée maman, mais ses confidences ne s'arrêtent pas là. À 24 ans, elle se dévoile sur ses choix en tant que femme et son rapport à son corps qu'elle a radicalement transformé, à l'aube de sa vie d'adulte. Elle dit s'exprimer de façon directe, c'est effectivement ce qu'elle fait lors de son entretien.

Née de la relation entre Stéphanie de Monaco et son ancien garde du corps le discret Jean-Raymong Gottlieb, Camille Gottlieb s'est construite autour d'un entourage solide, ses parents évidemment, mais également ses frères et soeurs comme Pauline et Louis Ducruet pour le côté maternel. Par son papa, elle est l'aînée de la fratrie puisqu'après son couple avec la princesse, celui qui travaille désormais pour la D.R.I (Division Intérieure du Renseignement) au sein de la Sûreté publique de Monaco s'est marié avec Vanessa a eu deux fils, Thomas et Maxime.

Le secret de sa perte de poids ?

Épanouie dans ses missions caritatives, notamment contre l'alcool au volant elle qui a perdu un ami dans un accident de la route (Be Safe), prête à tourner pour le petit écran - un rôle dont elle ne dit rien tant qu'il n'est pas confirmé - et radieuse lors de la fête nationale monégasque le 19 novembre dernier, la jeune femme confie toutefois avoir connu une période compliquée dernièrement, au moment du confinement. "Je vivais ma vie, mais je ne me posais aucune question. J'étais pourtant en train de vivre un conflit intérieur et je ne me sentais pas bien. J'ai décidé de me prendre en main, fait-elle savoir. En quelques mois, j'ai perdu vingt-huit kilos sans forcément arrêter de manger, car tout est dans la tête." Elle ajoutera toutefois faire attention à sa façon de s'alimenter, veillant à ne plus tomber dans ses travers d'antan, à savoir trop manger et trop grignoter.

Très proche de sa mère avec qui elle a noué une forte relation, elle s'amuse à dire qu'elle a toutefois moins de tatouages qu'elle. Camille Gottlieb n'en arbore "que" dix, dont celui qui fait figurer le nom de sa chienne Léonie sur son bras. Et peut-être un avec le prénom de son amoureux, qu'elle évoque sans le nommer ?