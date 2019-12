Camille Gottlieb : Ce moment très gênant avec un chien trop collant...

Elle a beau être une des représentantes du glamour du rocher monégasque, face à un chien, force est de constater que Camille Gottlieb ne pèse plus rien ! Sur Instagram, le 30 décembre, elle a partagé une photo et une vidéo d'elle se faisant frotter la jambe par un compagnon à quatre pattes...

La demoiselle de 21 ans, fille de la princesse Stéphanie de Monaco - et de son ancien compagnon Jean Raymond Gottlieb - a donc de l'humour et du recul. Alors qu'elle passe du bon temps à la montagne, précisément à la station de ski Auron dans le domaine du Mercantour, elle a embarqué avec elle sa chienne Leonie. Au moment de faire une photo souvenir dans la neige, elle s'est cependant retrouvée à devoir tenir son animal dans les bras à cause d'un autre chien un peu trop excité. Ledit canidé s'est alors fait plaisir sur la jambe de la jeune femme...

Amusée mais un poil désabusée, Camille Gottlieb a commenté la situation gênante : "Putain mais jpp ça arrive qu'à moi ! Je me suis fait sauter la jambe pendant dix minutes parce que Leonie a trop de sex-appeal." Nul doute qu'après cette mésaventure, un petit tour sur les pistes et un chocolat chaud lui ont vite fait oublier ce viol canin.

Dans sa story, la jeune monégasque a aussi pris le temps de répondre à une vingtaine de questions de ses 62 000 followers. Pêle-mêle, elle a ainsi confié vivre à Monte-Carlo avec sa maman, elle s'est dite "très" heureuse en ce moment et a aussi confié être en couple. "Et oui ça y est un gentil garçon a bien voulu me supporter. Mais je ne dévoilerai pas encore son identité car je veux préserver notre couple et notre intimité", a-t-elle écrit. Son chéri est-elle à ses côtés pendant les vacances ? Mystère... Le couple pourrait toutefois bien se retrouver pour le Nouvel An et si Camille ne boit pas d'alcool - en revanche elle fume - aucun doute que la fête sera de rigueur. La demoiselle n'a pas manqué de rappeler qu'une navette de son association Be Safe Monaco sera à disposition sur le port de 1h à 6h du matin pour les fêtards alcoolisés.