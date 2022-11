Stéphanie de Monaco va être grand-mère : Louis Ducruet bientôt papa, sa femme Marie est enceinte !

La dynastie du Rocher s'agrandit ! C'est sur Instagram que la bonne nouvelle s'est répandue : Louis Ducruet, fils de Stéphanie de Monaco et de son ex-mari Daniel Ducruet, s'apprête à devenir papa ! Une annonce synchronisée avec son épouse Marie Chevallier et qui survient trois jours avant que le jeune homme n'atteigne, le 26 novembre 2022 précisément, son 30e anniversaire. Pour dévoiler l'heureux événement à venir, le charmant couple formé par le recruteur de football et la coordinatrice en organisation d'événements de la Société des bains de mer à Monaco a choisi une superbe photo avec un autre membre de leur famille et la légende suivante : "Une aventure est sur le point de commencer."

Plus de dix ans après avoir commencé leur relation et trois ans après leur mariage, Louis et Marie Ducruet sont plus qu'aux anges avec la future naissance de leur bébé. Stéphanie de Monaco doit également être sur un nuage, elle qui attendait la nouvelle avec impatience. "La pression est forte entre ma grand-mère paternelle, ma mère, celle de Marie... qui nous posent régulièrement la question", avait confié Louis Ducruet à Point de vue. L'une de ses soeurs, Camille Gottlieb - dont le père est Jean-Raymond Gottlieb - a écrit en commentaire à la publication : "JE VAIS ÊTRE LÀ MEILLEURE DES TATAS !!!!!!!!!!!!!!!" Il est également le frère de Pauline, Linoué et de Michaël Ducruet. Ce dernier, dont la mère est Martine Malbouvier, vient de se marier, les bonnes nouvelles s'accumulent chez les Ducruet !

Une adorable photo pour l'occasion

Ce bébé très attendu fera de Stéphanie de Monaco (57 ans) pour la première fois une grand-mère, mais ce sera aussi le "deuxième" bébé de Louis et Marie si l'on en croit leur photographie de faire-part.