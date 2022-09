Louis et Pauline Ducruet de mariage avec leur soeur Camille Gottlieb, grand moment pour la famille princière

Une famille unie

"Je souhaite à chacun et chacune de trouver son âme soeur. D'aimer une personne autant que j'aime cette personne", écrivait la jeune mariée en mai dernier sur ses réseaux sociaux avant que son chéri Michael n'écrive ceci deux mois plus tard à l'occasion du premier anniversaire de leur rencontre : "Un an de folie, d'amour, de joie, de passion, de projets. Pas besoin de plus pour savoir que tu es la femme de ma vie, mon âme soeur". Il avait rendu public son projet de mariage le 2 juillet, en publiant une photo sur laquelle on l'apercevait en train d'embrasser sa dulcinée dans une piscine.

Cette union fait donc suite à celle de Louis Ducruet avec sa femme Marie, qui s'était déroulée le 27 juillet 2019. Et depuis, ils filent le parfait amour. En novembre dernier, à l'occasion des 29 ans du recruteur de football, Marie Ducruet postait une magnifique photo de son couple en écrivant ceci : "Joyeux 2ème anniversaire de mariage mon amour, je t'aime de plus en plus chaque jour". Sa soeur Camille Gottlieb, qui n'en finit plus d'éblouir ses fans sur Instagram, en profitait également pour souhaiter un "Joyeux anniversaire au meilleur des grands frères".