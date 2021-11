Louis Ducruet couvert d'amour par son épouse Marie et de sa petite soeur Camille Gottlieb

Camille Gottlieb, la demi-soeur de Louis Ducruet (et fille de la princesse Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb), a également eu une pensée pour son grand frère. Elle a posté dans sa story Instagram plusieurs photos de Louis, dont la première remontant à leur enfance. "Joyeux anniversaire au meilleur des grands frères", conclue la jolie blonde de 23 ans. Récemment rentrés d'un voyage à Dubaï, Camille et Louis s'y sont faits de nouveaux souvenirs.

Louis Ducruet est le fils aîné de Stéphanie de Monaco et le neveu du prince Albert II de Monaco. Il a un grand frère, Michaël Ducruet, plus vieux de seulement 10 mois et né de la relation de son père Daniel Ducruet et son ex-compagne Martine Malbouvie, ainsi que trois petites soeurs, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb et Linoué Ducruet, fille de Daniel Ducruet et son épouse actuelle Kelly Marie Lancien.

Sur le plan professionnel, Louis Ducruet s'épanouit dans le football. Après cinq années passées à l'AS Monaco, le club de la principauté, en qualité de recruteur international, le jeune homme s'est engagé avec le club anglais de Nottingham Forest. Il y occupe une fonction similaire.