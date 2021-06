Louis et Marie Ducruet : Complicité et regards tendres au côté d'Albert de Monaco

De nombreuses personnalités étaient sur leur trente-et-un ce 22 juin 2021 pour la 60e édition des Nymphes d'Or du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Au milieu des comédiens, le prince Albert de Monaco et son noeud papillon étaient bien sûr présents. A défaut d'être accompagné par son épouse la princesse Charlene, toujours absente, le souverain du Rocher et président d'honneur de ce festival a pu compter sur la présence de deux autres membres de sa famille : son neveu Louis Ducruet et son épouse Marie.

Le fils de la princesse Stéphanie et sa compagne sont désormais des habitués de ce rendez-vous incontournable pour l'industrie du petit écran, après y avoir déjà pris part ces cinq dernières années. Mardi soir, le jeune couple a ainsi pu faire la connaissance de l'acteur français Tchéky Karyo, venu en famille au Grimaldi Forum Monaco pour recevoir la Nymphe de Cristal, un prix récompensant l'ensemble de sa carrière. Les comédiens Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Jimmy Jean-Louis, l'humoriste Jarry, Miss France 2021 Amandine Petit et Sylvie Tellier étaient également de la partie, de même que JoeyStarr, Maëva Coucke et Maxime Dereymez.

Lors de cette cérémonie, marquée par la projection en hologrammes de certains remettants et lauréats absents, en raison de la crise sanitaire, le prince Albert de Monaco a notamment déclaré : "Ce 60e Festival de Télévision de Monte-Carlo a été une belle édition non seulement en raison de la participation de professionnels remarquables issus d'horizons divers mais également pour la gestion efficace de cet événement en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire", a affirmé le père de Jacques et Gabriella (6 ans). "J'adresse mes félicitations aux lauréats des Nymphes d'or de notre compétition et à Tchéky Karyo, récipiendaire de la Nymphe de Cristal, un acteur des plus talentueux dont la carrière est reconnue sur la scène internationale pour sa contribution à l'industrie de la télévision."

Le prix du Meilleur film et celui de la Meilleure création ont été attribués cette année à Alan Ball pour Uncle Frank, celui de la Meilleure série à l'équipe de It's A Sin. L'Anglaise Lydia West a reçu le prix de la Meilleure actrice et l'Américain Paul Bettany celui du Meilleur acteur.