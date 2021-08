Camille Gottlieb poursuit sa transformation : amincie, elle passe au blond !

La plus jeune fille de la princesse Stéphanie de Monaco apparaît changée depuis plusieurs mois. Non seulement Camille Gottlieb s'est délestée de plusieurs kilos, mais elle a récemment opté pour une nouvelle couleur de cheveux. C'est qu'on frôle le nouveau look pour une nouvelle vie ! Le 18 août 2021, la jeune monégasque de 23 ans s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler (en partie) sa nouvelle tête.

Fini le châtain, place au blond solaire ! La petite soeur de Pauline et Louis Ducruet arbore désormais une coupe mi-longue ondulée et blonde, façon reflets ensoleillés. Camille Gottlieb a fait appel aux services d'une certaine Melissa Speranza, une coiffeuse et maquilleuse basée à Monaco. Au mois de mai dernier déjà, elle avait fait éclaircir sa crinière par cette même experte en la matière.

Il n'y a pas seulement la tête de Camille Gottlieb qui opère une transformation progressive. La silhouette de la jeune femme célibataire a tant changé que certains de ses abonnés Instagram se sont inquiétés de sa santé. Le 16 août dernier, à l'occasion d'une session questions/réponses avec les internautes, la nièce du prince Albert avait alors rassuré sa communauté : "Je ne suis pas malade, j'ai juste perdu beaucoup de poids depuis l'été dernier. Je vais très bien." Depuis deux ans même ! En 2019 déjà, Camille Gottlieb expliquait avoir perdu 14 kilos "à cause d'un souci de santé", sans en révéler davantage.