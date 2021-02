Stéphanie de Monaco fête ses 56 ans : sa fille Camille ouvre l'album de famille

Le 1er février est un jour de fête pour la famille princière de Monaco puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de la princesse Stéphanie. En ce début d'année 2021, la soeur du prince régnant Albert fête ses 56 ans. Un événement que sa fille cadette Camille Gottlieb n'a pas manqué de célébrer sur les réseaux sociaux, avec photos souvenirs et jolie déclaration d'amour.

"Joyeux anniversaire à la meilleure, à la plus belle, à la plus drôle, à la plus respectable des mamans du monde", la jeune femme de 22 ans a-t-elle écrit en légende de plusieurs photos personnelles partagées en Story Instagram. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Camille Gottlieb a accompagné son tendre message de plusieurs photos de famille (voir diaporama) : avec sa mère au ski, le jour de son baptême, puis celui de ses 5 ans avec sa soeur Pauline Ducruet et son frère, Louis Ducruet, un cliché de Stéphanie avec un éléphant, toujours aussi engagée en faveur de la cause animale...

Autant d'images qui montrent la jolie complicité qui lie la princesse de Monaco à ses trois enfants, elle qui attend avec impatience de devenir grand-mère pour la première fois... De son côté, Camille Gottlieb est également proche de sa famille du côté de son père, l'ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb. La jeune Monégasque a d'ailleurs récemment rappelé combien elle est proche de ses autres demi-frères Thomas et Maxime.

Une princesse dans l'ombre d'Albert

Contrairement au prince Albert, son épouse Charlene et leurs enfants Jacques et Gabriella, Stéphanie de Monaco se veut plutôt discrète et limite ses apparitions publiques. Le 26 décembre dernier, sur le compte Instagram de sa belle-soeur la princesse Charlene, Stéphanie a tout de même pris la pose le temps d'un portrait de famille. En tenue de Noël, au pied dans large sapin trônant dans un salon du palais princier, la quinquagénaire est apparue souriante entourée de Pauline, Louis et son épouse Marie, Camille, Albert, Charlene et la petite Gabriella.