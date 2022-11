Louis Ducruet et Marie bientôt parents : photos du geste d'une membre de la famille de Monaco qui en disait déjà beaucoup

Pour la première fois, Stéphanie de Monaco va être grand-mère, c'est son fils Louis Ducruet qui a annoncé le bébé à venir sur Instagram via une tendre photo publiée conjointement avec son épouse Marie. Le clan monégasque est aux anges, plusieurs membres ont manifesté leur enthousiasme publiquement.

Stéphanie de Monaco, 57 ans, est maman de trois enfants : Louis, bientôt 30 ans, et Pauline, 28 ans, nés de son couple passé avec Daniel Ducruet, ainsi que Camille, 24 ans, dont le père est Jean-Raymond Gottlieb. Son fils aîné s'était épanché dans Point de vue sur sa famille et leur impatience à accueillir un nouvel enfant, après son mariage en 2019 avec Marie Chevallier : "La pression est forte entre ma grand-mère paternelle, ma mère, celle de Marie... qui nous posent régulièrement la question." Désormais, la benjamine de Grace Kelly peut se préparer à son nouveau rôle en toute sérénité. Elle pourra demander conseil à sa soeur aînée Caroline, déjà grand-mère de sept petits-enfants !

La publication qui dévoile la nouvelle sur Instagram a aussi été likée par plus de 4000 personnes, félicitant le couple pour la nouvelle aventure à laquelle il se prépare. Ainsi, Jazmin Grimaldi, fille du Prince Albert née hors mariage, a envoyé ses "félicitations" à la "magnifique famille", ajoutant des émojis de circonstance. La soeur de Louis, Camille, n'a pas caché son enthousiasme non plus, commentant la photo adorable avec les mots suivants : "JE VAIS ÊTRE LA MEILLEURE DES TATAS !!!!!!!!!!!!!!!"