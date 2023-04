Gaëlle Pietri : les mots déchirants d'Orso à sa maman après la mort de Gaspard Ulliel

Ils sont restés très proches malgré leur séparation. Durant six ans, Gaspard Ulliel et Gaëlle Pietri ont vécu une belle histoire d'amour. Ils sont même devenus les parents d'un petit Orso, aujourd'hui âgé de 7 ans. Mais tout va brutalement basculer, lorsque l'acteur est victime d'un accident de ski, survenu en janvier 2022. À 37 ans, le comédien décède des suites de ses blessures survenues après une chute. Un traumatisme pour Gaëlle Piétri qui a décidé de sortir de son silence dans un livre, Le Temps de te dire adieu, à paraître le 26 avril prochain aux éditions Grasset. À l'occasion d'un entretien pour Le Journal du dimanche, la maman du petit Orso a accepté de se confier sur cette épreuve. Indiquant aller mieux, tout comme son fils, l'ancienne compagne de Gaspard Ulliel a vécu l'écriture de son ouvrage comme une vraie thérapie. Pour elle, il s'agit d'"une lettre d'amour posthume, adressée à Gaspard et à notre fils, un hommage, un objet laissé en héritage pour dire à Orso que ses parents se sont aimés".

Gaëlle Pietri revient sur le jour de l'accident de Gaspard Ulliel



Si aujourd'hui, les mois pansent leurs blessures, Gaëlle Pietri et son fils Orso resteront à jamais marqués par cette tragédie. "Au moment même où il était percuté par un autre skieur, je me suis écroulée dans ma salle de bain, à Paris. J'avais l'impression d'accoucher tout en recevant des coups de canif dans le ventre, une douleur insupportable. Mon fils a eu ces mots, terribles avec le recul : 'Maman, tu ne vas pas mourir sinon je vais rester seul avec papa'. Ce qui nous reliait, c'était lui, notre fils". Des mots troublants. L'ancienne compagne de Gaspard Ulliel tente désormais de rester forte pour son enfant.

Mais ce dernier replonge parfois dans le désarroi. "La colère d'Orso s'estompe, la mienne aussi. Elle revient parfois, par vagues, comme la tristesse : pourquoi lui ? Pourquoi nous ? Pourquoi dois-je annoncer à mon fils qu'il a perdu son père alors que deux jours avant on fêtait son anniversaire ?". En deuil, Gaëlle Pietri a été contrainte de gérer ses émotions en ayant en tête le regard des autres. "Vous devez non seulement gérer votre chagrin, celui de votre enfant, mais aussi les attentes des autres, des remarques et comportements déplacés : les photos volées d'Orso aux obsèques, les selfies sur la tombe, les fans qui s'inventent des vie avec lui, une mère de famille s'est même autorisée à dire à la maman de Gaspard qu'elle souffrait plus qu'elle..."