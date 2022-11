Gaspard Ulliel : Son ex Gaëlle Pietri lui rend un vibrant hommage neuf mois après sa mort

Mercredi 2 novembre, Gaëlle Pietri, ex-compagne de Gaspard Ulliel, lui a rendu un vibrant hommage dans sa story Instagram. "Traversée avec l'équipage pour te rendre hommage, G", a-t-elle écrit. Un message symbolique, faisant ainsi écho à sa publication du 19 février dernier, dans laquelle elle expliquait les raisons pour lesquelles elle avait décidé de rejoindre la Fondation Tara Ocean, qui vise à protéger l'environnement marin.

"Merci d'avoir respecté notre silence et ces valeurs qui l'ont toujours caractérisé : la discrétion et l'humilité. Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur", avait-elle écrit, sous une photo d'une plage paradisiaque.