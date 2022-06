Gaspard Ulliel : Son ex Gaëlle Pietri lui adresse un déchirant message pour la fête des pères

Le temps n'efface pas tout. Près de 5 mois après la disparition tragique de Gaspard Ulliel dans un accident de ski, son ex-compagne et mère de son fils, Gaëlle Pietri, ne se remet guère de ce terrible coup du destin. Fauché en pleine gloire, le comédien, victorieux du César du meilleur acteur en 2017 pour Jusqu'à la fin du monde, a laissé une place bien vide dans la vie d'Orso, son jeune fils. Ce dimanche 19 juin, pour la fête des pères, la jeune femme a dévoilé une nouvelle photo de son ex-compagnon avec leur fils. Un cliché qui vient honorer la mémoire du comédien et le faire vivre, un peu plus longtemps, dans le coeur de ses fans.

C'est sur une photo en noir et blanc que les followers de Gaëlle Pietri ont pu découvrir Gaspard Ulliel sur Instagram, en compagnie de son fils. Sur l'image l'acteur semble dans un jardin, les genoux pliés, en jean baskets, en train de tenir une botte d'herbe. On le découvre alors enlacé dans le dos par son fils, qui tourne la tête à l'opposé de l'objectif. Un moment touchant qui témoignait de toute la complicité du père avec son fils. "Cinq mois, tu me manques cruellement" avait ajouté en légende Gaëlle avec un emoji coeur de la couleur du deuil, le noir (voir diaporama).

C'est la seconde publication récente de la jeune femme pour célébrer la mémoire de son ex-compagnon. En mai dernier, elle avait publié quelques lignes à son sujet sur son compte Instagram. "L'événement de son départ nous a touchés de manière directe et individuelle sans que nous ayons pu avoir le temps d'une préparation ou même d'une organisation, avait-elle expliqué. Au cours de ces pénibles moments nous avons toutes et tous fait de notre mieux pour honorer la présence de chacune et de chacun autour de sa dépouille" déclarait-elle dans son touchant message.