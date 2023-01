Mort de Gaspard Ulliel : Son fils Orso fête ses 7 ans, la jolie maman partage un rare cliché

Ce jeudi 12 janvier, sur Instagram, Gaëlle Pietri a partagé un adorable cliché de son fils Orso pour ses 7 ans. Une photo en noir et blanc, sur laquelle le désormais petit garçon n'était alors qu'un nourrisson agrippé à sa maman. Eh oui, le temps passe vite. D'ailleurs, dans quelques jours, c'est un anniversaire bien plus triste qui concernera à nouveau cet enfant, à savoir celui de la mort de son papa Gaspard Ulliel, tragiquement décédé dans un accident de ski le 19 janvier 2022.

Pour rappel, alors qu'il skiait sur le domaine de la Rosière en Savoie, le lauréat du César du Meilleur espoir masculin en 2005 pour son rôle dans Un long dimanche de fiançailles, ainsi que celui du Meilleur acteur pour son interprétation dans Juste la fin du monde en 2017, avait été retrouvé inconscient par les secouristes avant d'être transporté en hélicoptère vers le CHU de Grenoble, là où il finira malheureusement par rendre son dernier souffle.

Un acteur "sensible aux questions climatiques"

Un drame qui avait particulièrement touché la maman d'Orso, qui depuis, a décidé de lui rendre hommage en s'engageant dans une cause qui lui tenait beaucoup à coeur : la protection de l'environnement marin.

Comme elle l'expliquait en février dernier, Gaspard Ulliel était "plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine". Ainsi, "il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur". C'est donc pour cette raison qu'elle partait récemment en mer avec leur fils Orso et Serge, le père de l'acteur, pour aider la Fondation Tara Ocean, qui a "pour mission d'explorer l'Océan par la science pour mieux le comprendre et partager ses connaissances et découvertes scientifiques afin de créer une prise de conscience citoyenne et collective". Une belle initiative de la part de la top model.