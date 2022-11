Gaspard Ulliel : Retrouvailles entre son père, son ex Gaëlle Pietri, et leur fils Orso, en mer... hommage "agité" et inoubliable

Sensible aux questions climatiques



"Merci à @carolebalducci de nous avoir permis pendant 3 jours de rejoindre la goélette Tara et son équipage pour rendre hommage à Gaspard. Gaspard était particulièrement sensible à cette cause. Son père, son fils et trois de ses meilleurs amis étaient là pour embarquer lors de ce tour de Bretagne (Lorient/Saint-Malo) particulièrement agité par des vents allant jusqu'à force 10. Une leçon d'humilité face à la force des éléments", a-t-elle ajouté. "Le calme après 35 heures de tempête", avait-elle partagé en story à propos de ce périple.

"Traversée avec l'équipage pour te rendre hommage, G", commentait-elle déjà mercredi dernier sur le réseau social à bord d'un navire. Comme elle l'expliquait au mois de février, toujours sur Instagram et environ un mois après la disparition de l'artiste, celui-ci était "plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine". Ainsi, "il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur".