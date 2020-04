Geneviève de Fontenay "injuriée" au téléphone par Jean-Pierre Pernaut

Décidément, elle a du mal avec les prénoms composés ! Geneviève de Fontenay, que l'on sait en conflit avec Mr Foucault, est également mi-figue mi-raison vis-à-vis de Jean-Pierre Pernaut. C'est ce que son épouse, Nathalie Marquay, a expliqué lors d'un live Instagram organisé par sa grande copine, la présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier. Bien que faisant partie de "l'ancienne génération" – qui régnait sur TF1 bien avant l'arrivée d'Endemol – notre reine de beauté 1987 est entrée en conflit avec sa chaperonne en acceptant d'intégrer la deuxième saison de l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrités en 2005.

A l'époque, Nathalie Marquay avait eu le feu vert de son époux... jusqu'à l'arrivée de Daniel Ducruet – venu remplacer Henri Leconte – dans l'aventure et des myriades de rumeurs qui ont circulé au sujet de leur soi-disant aventure. "On m'avait inventé une histoire, s'est souvenue la candidate. Et comme je ne parlais pas à Geneviève de Fontenay, comme je ne lui racontais pas ce qui se passait, elle s'est énervée puis elle est allée voir ses petits journalistes préférés en ne disant que des saloperies sur moi. Jean-Pierre a pris son téléphone. Il l'a injuriée au téléphone et il a dit : 'Maintenant, vous laissez ma femme tranquille', et puis plein d'autres choses."

Cette histoire, vous la connaissez sans doute. En sortant de l'émission, Nathalie Marquay avait souhaité faire cesser ces sornettes. "Je suis choquée, écoeurée, déplorait-elle. C'est pourquoi, ce soir, je prends la parole pour faire taire ces calomnies et dire à mes enfants et à mon Jean-Pierre que je les aime très très fort !" Toujours est-il que le couple a souffert de cette période et que personne n'a oublié. Jean-Pierre Pernaut, qui s'épanche habituellement peu sur sa vie privée, s'était même emparé de sa plume pour rédiger l'ouvrage Pour tout vous dire (chez Michel Lafon) afin de raconter la manière dont sa famille avait été victime de manipulation...