Georges-Alain papa d'une fille de 17 ans, "folle" comme lui : il a rencontré la maman grâce à la Star Academy !

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

16 photos

Georges-Alain Jones, candidat emblématique de la "Star Academy 2" a fait son grand retour sur le devant de la scène et sacré buzz dans "LOL : qui rit, sort !". Son silence lui a permis de se recentrer sur l'essentiel et surtout d'enchaîner les projets personnels. Il est d'ailleurs devenu papa et a évoqué ce rôle comme rarement dans un entretien au "Parisien."

Rares sont les personnes à ne pas se souvenir de Georges-Alain Jones. Candidat de la seconde saison de la Star Academy, ses prestations scéniques et sa reprise de Las Ketchup ont laissé un souvenir impérissable. Tout comme son interprétation du titre de la promo de l'époque, Paris Latino. C'est d'ailleurs en partie grâce à cette chanson que Georges-Alain est repassé de l'ombre à la lumière récemment, en faisant une apparition dans la carte Joker de Laure Felpin pour la saison 3 de LOL, qui rit sort !. "Elle me fait kiffer. C'est pas juste une comique, c'est une actrice, une comédienne, elle arrive à incarner des personnages avec une violence... Elle est habitée ! J'aime les gens qui bossent, qui vont chercher des choses, il faut être méritant dans la vie" a-t-il fait savoir au Parisien. S'il ne méritait clairement pas de remporter la Star Academy, Georges-Alain Jones s'est tout de même battu dans le domaine de la musique. Il est même resté lié à Pascal Nègre, ex-PDG d'Universal Music, durant cinq ans. L'aventure a finalement pris fin, laissant à Georges-Alain le loisir de faire tout ce qu'il veut. Mais s'il a multiplié les casquettes, le plus beau rôle qu'il a joué reste celui de papa. Il y a dix-sept ans, Georges-Alain faisait la rencontre de sa fille. Et s'il en parle très peu, il n'en est pas moins fier d'elle : "C'est ma plus grosse fierté. Ma fille m'a appelé aujourd'hui, elle passait son bac blanc. Je ne l'ai pas eu super jeune, j'avais 30 ans. Elle est folle comme moi, mais elle est ouverte au monde. C'est mon bonheur, je pourrais en parler toute la nuit !"

La maman rencontrée à la Star Ac ! Si l'identité de celle avec qui il a fondé une famille n'est pas dévoilée, Georges-Alain admet que c'est grâce à la Star Academy qu'il l'a rencontrée. "J'ai rencontré la mère de ma fille sur cette émission, elle était danseuse", poursuit-il auprès du Parisien. Raison pour laquelle il ne peut totalement renier son passage dans le programme, même s'il aimerait parfois oublier ce qu'il considère comme "une erreur" : "Les gens le prennent super mal mais je trouve ça faux cul, ces discours super consensuels. À l'arrivée des courses, ça ne sert à personne. Il n'y a pas de mal à dire que t'as fait une erreur de jeunesse, mais la mienne était filmée et je n'avais pas le droit d'en dire du mal." Livrer sa vérité lui aura valu de se mettre l'équipe de l'émission à dos !