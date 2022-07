Georges-Alain (Star Ac) a changé de tête : le chanteur retrouvé... dans les prairies Suisses !

Encore plus beau !

"Trop top de te retrouver", "T'es beau mec !", "Trop contente pour toi ! Ça fait plaisir de te voir sourire comme ça", "Et c'est vrai que t'es encore plus beau" ont commenté certains internautes, ravis de pouvoir apercevoir le visage de l'ancienne star de TF1, qui avait même failli être enlevée par Mariah Carey tombée sous son charme. "Mariah Carey a voulu enlever Georges-Alain parce qu'elle le trouvait très beau. Elle était complètement amoureuse de lui. Après le prime, la star devait prendre sa voiture et son avion. Elle a pris la main de Georges-Alain et voulait l'emmener jusqu'au moment où Nikos Aliagas lui a dit qu'elle ne pouvait pas étant donné que les élèves devaient rentrer au château. Les gardes du corps ont dû le sortir de la voiture." avait raconté Armande Altaï, ex-professeur de chant du programme de 2001 à 2003, à Sud Info.

Ayant visiblement de la rancoeur pour la Star Ac', Georges Alain avait été absent du prime évènement pour les 20 ans de l'émission. Et pour cause, il avait balancé quelques années auparavant que l'émission était complètement truquée. Il avait confié : "J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale, car je les menaçais de tout balancer. Mon problème, c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages." Des propos rapidement démentis par Alexia Laroche-Joubert, ancienne productrice de la Star Academy.