Pierre Richard en forme avec Armande Altaï pour une séance dédicace

Il va bien ! Voilà des nouvelles rassurantes de Pierre Richard, aperçu ce mercredi 8 juin dans une librairie. Le comédien qui devait se présenter sur scène pour son spectacle Monsieur X (qui lui a valu un Molière du meilleur comédien seul-en-scène) avait été contraint d'annuler plusieurs représentations en janvier dernier pour des motifs de santé. Plutôt discret depuis, ses fans seront donc heureux de le découvrir en compagnie d'Armande Altaï venu voir son ami, le DJ Guy Cuevas.

Il y avait du beau monde du côté de la librairie Delamain dans le 1e arrondissement de Paris ce mercredi. Tous réunis pour assister à la séance de dédicace d'Avant que la nuit ne m'emporte, le dernier livre de Guy Cuevas, le disc-jockey culte des années 1980 et de l'âge d'or de la boîte de nuit du Palace. En effet, après un passage dans l'émission de Laurent Ruquier, le célèbre DJ cubain a fait un passage par la librairie où il s'est retrouvé entouré de la légende Pierre Richard. Les deux hommes se sont chaleureusement embrassés, visiblement très heureux de se voir. La comédien, en veste rouge, a posé à côté de son ami, lui en veste verte, tout sourire et très ému de partager à un tel moment, plusieurs décennies après les grandes années de fête du lieu mythique qu'était le Palace.

La chanteuse et comédienne Armande Altaï était également de passage pour se procurer le fameux livre du Dj. A 78 ans et avec sa grande chevelure blonde reconnaissable entre mille, la native d'Alep, passée par la case télévision (Star Academy), a fait son apparition dans une veste bleue et noire. Elle a partagé de larges embrassades avec le héros du jour (voir diaporama).

Des noms bien connus que vous pourrez retrouver bientôt sur les écrans. En particulier Pierre Richard qui est d'ores et déjà au casting du prochain Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu signé par Guillaume Canet , ainsi que du film Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile de Christophe Duthuron.