Pierre Richard : L'acteur de 87 ans au repos forcé, inquiétude sur sa santé

Retour de la grippe, variant Omicron... Mieux vaut faire attention en ce début d'hiver. Le comédien Pierre Richard souffre lui d'un problème de santé pour l'heure inconnu mais qui le contraint à renoncer à la scène pour quelques semaines.

En effet, comme le révèle le site de Femme Actuelle ce mardi 21 décembre, un mail de la production du spectacle Monsieur X a été envoyé aux futurs spectateurs pour les prévenir de l'annulation pure et simple des représentations programmées en janvier. Pierre Richard, qui jouait ce seul-en-scène écrit et mis en scène par Mathilda May depuis l'an dernier, ne pourra donc pas remonter sur les planches. "Pour des raisons de santé, Pierre Richard ne pourra malheureusement pas assurer les deux représentations de Monsieur X prévues les 21 et 22 janvier prochains", peut-on lire dans le communiqué envoyé.

Conséquence immédiate de cette annulation, les spectateurs sont donc invités "à demander le remboursement" ou "à échanger les billets contre un autre spectacle de la saison." Cette annonce suscite un peu plus encore l'inquiétude des fans de Pierre Richard - récompensé d'un Molière du Meilleur seul-en-scène en 2020 pour Monsieur X joué au théâtre de l'Atelier à Paris - car, déjà en novembre, Ouest-France annonçait que le comédien avait choisi de renoncer à sa tournée dans toute la France. De toute évidence, son état de santé ne s'est donc pas amélioré ces dernières semaines...

Pierre Richard, qui ne veut pas entendre parler de retraite, espère sans doute pouvoir reprendre ses activités très vite. En 2022, il est d'ores et déjà attendu dans deux films au cinéma : Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de Guillaume Canet ainsi que Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile de Christophe Duthuron Nul doute que pendant sa convalescence, le mythique acteur est entouré des siens, comme par exemple sa petite-fille, la chanteuse Maë Defays, dont il est très fier.