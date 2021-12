Pierre Richard : Sa sublime petite-fille Maë Defays, est une chanteuse confirmée !

Parfois, chez les familles célèbres, nombreux sont ceux à connaître le succès. Une prouesse dont Pierre Richard peut se vanter. En effet, l'acteur français de 87 ans a une petite-fille qui, depuis plusieurs années maintenant, a su se faire sa place dans le monde médiatique. De quoi ravir l'homme qui a inauguré sa toute première statue de cire...

En effet, la jeune artiste Maë Defays est désormais reconnue comme une chanteuse incontournable de la scène jazz, comptant à son actif plusieurs dizaines de concerts à Paris, une tournée en Guyane ainsi qu'un récital à Copenhague - connue pour être la nouvelle capitale européenne du jazz. Après avoir monté son premier groupe à seulement 19 ans, elle a rejoint le Centre des Musiques de Didier Lockwood (CMDL) afin de perfectionner sa technique. Ce n'est qu'en 2016 que la petite-fille de Pierre Richard a dévoilé son tout premier EP, intitulé The Shelter. Ayant grandie dans un univers d'artistes du monde de la musique et du cinéma, Maë Defays s'inspire de ses origines caribéennes et européennes pour composer et interpréter ses titres. Avec sa voix douce et envoûtante, cette dernière a d'ores et déjà trouvé son public.

Un album en préparation ?

Récemment, Maë Defays a dévoilé un nouvel EP aux influences jazz, intitulé Morning Rain. Mais après avoir sorti un énième EP, cette dernière souhaite à l'avenir présenter son premier album à son public. Une volonté qu'elle avait exprimé lors d'une entrevue accordée au site Soul Kitchen en 2020. Questionnée par nos confrères sur son rêve absolu, la petite-fille de Pierre Richard avait détaillé ses nombreuses volontés : "Sortir mon premier album et m'exprimer plus intensément encore à travers un spectacle qui puisse mêler tous les arts que j'affectionne, la musique, la danse, le cinéma, la peinture."