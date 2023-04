Pierre Richard : "Faut que j'aille voir un psychanalyste !", cet étonnant handicap de l'acteur

Pierre Richard était l'invité de C à Vous ce mardi 11 avril sur France 5. Il était accompagné du chanteur Philippe Katerine, à qui il donne la réplique dans le film La plus belle pour aller danser, qui sortira en salles la semaine prochaine. Un superbe duo que Pierre Lescure verrait bien également chanter, le père d'Olivier et Christophe Defays (nés de sa relation avec Danielle Minazzoli, ndlr) ayant sorti au moins un single à chaque décennie depuis les années 70. Mais il est surtout connu en tant qu'acteur.

Il pense d'ailleurs qu'il aurait été "incapable de faire une carrière de chanteur". Et ce, pour une raison bien précise : "Je suis incapable de retenir une chanson". Une révélation qu'il a accompagnée d'une anecdote : "Un jour, je suis parti de Paris pour aller à Aix-En-Provence avec la chanson de Serge Gainsbourg 'Dans la jongle de tes cheveux' (en réalité intitulée "Elisa", ndlr), je me suis dit qu'arrivé à Aix, je la saurais. Et bah non !". Après avoir raconté cette histoire, il s'est demandé face à Anne-Elisabeth Lemoine s'il ne devrait pas "aller voir un psychanalyste" pour régler ce problème et ainsi pourquoi pas tenter ce fameux duo de chanteur avec Philippe Katerine.

"J'aurais jamais pu chanter une chanson. J'ai toujours un trou quelque part", a-t-il ajouté. "Mais pas dans les textes ?", s'est alors demandée l'animatrice. Une remarque pertinente de la part de la maman d'Arthur et Vasco, le métier d'acteur demandant également à Pierre Richard de solliciter sa mémoire. Sauf qu'au théâtre, "on se rattrape", lui a-t-il alors expliqué.

Ne vous inquiétez pas

A noter que quelques minutes plus tôt, toujours sur le plateau de C à Vous, l'ami de Gérard Depardieu a été amené à réagir aux critiques qu'il a souvent subies tout au long de sa carrière, et surtout lorsque celle-ci a débuté. "Vous n'avez pas oublié les critiques de vos débuts qui étaient dures voire condescendantes à votre égard ?", lui a demandé celle que l'on surnomme "Babeth".

Ce à quoi le compagnon du mannequin Ceyla Lacerda a répondu : "C'est toujours pareil. Les comédies ont du mal à avoir une certaine considération de la critique. Bon... Maintenant, ce que je dis ceux qui maintenant la subisse et qui ont l'âge que j'avais à l'époque, c'est : 'Ne vous inquiétez pas'". Un précieux conseil de la part du comédien !