Pierre Richard très amoureux avec Ceyla : belle apparition de l'icône française sous le signe de l'art

Non sans fierté, l'artiste Sidney Carron a assuré le vernissage de son exposition en solo, À la lumière du Brésil place des Vosges par Colette Universe à Paris le 9 mars 2023, elle y montre des oeuvres "alchimiques", des toiles monochromes avec des silhouettes blanches sur flou bleu. Photographe passionnée par les voyages, celle qui a cosigné le clip Le Train de Marc Lavoine a dévoilé son travail en présence d'une foule de personnalités, parmi lesquelles Pierre Richard.

L'immense acteur de comédie qu'est Pierre Richard dont le regard bleu légendaire s'accorde si bien avec les oeuvres de Sidney Carron s'est rendu à l'exposition accompagnée de sa bien-aimée, Ceyla. L'inoubliable Grand Blond à la chevelure désormais argentée a été conquis par cette ancienne mannequin brésilienne et l'a épousée en 1996. Auparavant, il a été marié à la danseuse Danielle Minazzoli, avec qui il a eu deux enfants, Christophe (né en 1960), contrebassiste et directeur général de la société Vins Pierre Richard, et Olivier (né en 1965), saxophoniste du duo Blues Trottoir. Toujours aussi fringant à 88 ans, l'icône française était récemment sur les écrans dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu dans le rôle de Panoramix.

Une superproduction à laquelle participe également Matthieu Chedid, également présent au vernissage. Les deux artistes ont pu discuter longuement du travail de Sidney Caron, ou bien de musique et de cinéma. Une autre figure de la musique a fait le déplacement pour cet événement artistique : Oxmo Puccino. Immortalisé avec l'objectif de Sidney Carron, il a pu applaudir le travail de cette artiste polyvalente. Elle a aussi compté sur la venue de ses amies Julie Peugeot de Colette Universe et Sarah Saldmann. L'avocate a laissé de côté les débats vifs des Grandes Gueules pour s'imprégner de la poésie du travail de la jeune femme. Les comédiens Patrick Bouchitey, Sara Martins et Julie Fournier étaient également conviés à cette présentation artistique.