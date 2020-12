Anne-Elisabeth Lemoine, maman "comme les autres" : "C'est dur parfois..."

Anne-Elisabeth Lemoine présente quotidiennement C à vous (France 5) et 6 à la maison (France 2), ses deux émissions. Mais quand elle quitte les studios et rentre à la maison, l'animatrice de 50 ans endosse un autre rôle, celui de maman. Auprès de nos confrères du magazine Télé 7 Jours, qui l'a élue Femme de l'année, elle se livre sur sa relation avec ses fils Arthur (16 ans) et Vasco (7 ans).

La journaliste est "comme toutes les femmes et comme toutes les mamans". Et avant une journée de travail bien remplie, Anne-Elisabeth Lemoine prend soin de passer un instant privilégié avec son petit dernier, né de ses amours avec l'architecte Philippe Coelho. "Chaque matin, nous faisons un jeu, tous les deux, dans le lit. C'est notre moment. C'est dur, parfois, mais je sais que je ne suis pas la seule", confie la jolie blonde, qui avoue au passage connaître elle aussi la "charge mentale".

Durant le premier confinement, en mars, l'acolyte de Patrick Cohen à l'antenne a dû réorganiser son quotidien. Mais elle a rapidement trouvé son équilibre, grâce notamment à Halima, "la nounou de Vasco". "Tous les jours, je lui paye le taxi et lui fournis masques et gel. Je refuse qu'elle prenne le moindre risque. Sans elle, je ne peux pas continuer à travailler", explique-t-elle. Et papa dans tout ça ? Il a géré les cours du jeune Vasco "grâce à Zoom" pendant que l'aîné Arthur est allé se confiner chez le frère d'Anne-Elisabeth Lemoine, à la campagne.

Mais tout au long de l'année, c'est Philippe Coelho qui s'occupe des enfants... pendant que C à Vous tourne. "Il est architecte, bosse aussi pas mal. Et souvent, après le dîner, on se remet l'un et l'autre au boulot. Soirées studieuses !", avait-elle raconté auprès de nos confrères de Paris Match. Il faut dire que ça fonctionne ! Le couple s'est marié en 2012... Déjà huit ans d'amour !

