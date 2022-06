On est en direct : Qui sont les invités pour la dernière de Laurent Ruquier ?

C'est officiel, Laurent Ruquier tire sa révérence après dix-sept saisons d'On n'est pas couché puis d'On est en direct, sur France 2. Ce samedi 4 juin 2022, l'animateur de 59 ans présente alors sa toute dernière émission, au côté de Léa Salamé, autrefois chroniqueuse dans ONPC. Pour l'occasion, l'amoureux du charmant Hugo Manos reçoit une belle brochette d'invités.

Jack Lang sera de la partie. L'homme politique français est à l'honneur cette année en raison du 40e anniversaire de la Fête de la musique. Un événement qu'il a créé lui-même, en 1982, et qui connaît encore aujourd'hui un succès fou chaque 21 juin. Galia Salimo est également attendue. La danseuse vient présenter son livre Quelque chose en moins... ou en plus (éditions Robert Laffont) dans lequel elle raconte comment elle, née garçon à Marseille, est devenue la reine des nuits parisiennes. Le comédien et humoriste Thomas Ngijol présente quant à lui son nouveau film baptisé Fraté et dans lequel il incarne Dumé, qui enterre son père en Corse et se voit confronté à l'arrivée d'un frère qu'il ne connaissait pas. Toujours en première partie de soirée, Laurent Ruquier accueillera Karl Sanchez, plus connu sous le nom de scène Nicky Doll, qui n'est autre qu'une drag queen française exerçant principalement aux États-Unis et connue pour avoir participé à la douzième saison de RuPaul's Drag Race. Elle évoquera alors l'émission Drag Race France.

Place ensuite à la chronique de Philippe Caverivière puis à un petit live de Nicky Doll accompagnée de huit drag queens venues faire le show. Mathieu Madénian prendra ensuite place à l'occasion du F'estival de Collioure, le premier festival d'humour les pieds dans l'eau porté par le charmant brun, Arnaud Ducret et Booder. L'artiste Olivia Ruiz évoquera son livre, Ecoute la pluie tomber (éditions Jean-Claude Lattès) tandis que Bérengère Krief parlera de son spectacle, Amour. Sandrine Quétier, l'animatrice reconvertie dans la chanson, interprétera alors All the things, chanson du groupe Molly Pepper qu'elle forme avec Jean Bocheux et François Pavan. L'ancien DJ du Palace Guy Cuevas prendra également place à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Avant que la nuit ne m'emporte. Enfin, Booder et Valérie Mairesse seront de la partie et le show se finira sur une note de musique avec le groupe Esteban.