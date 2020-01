Gigi et Bella Hadid : Topless et entièrement nues pour un calendrier stylé

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Gigi et Bella y prétendent et bénéficient du soutien de millions d'internautes. Elles les gâtent en dévoilant les images de leur calendrier 2020. Janvier et février seront les mois les plus chauds de cette nouvelle année...

Comme Kendall Jenner et Cara Delevingne, visages du calendrier sexy du magazine Chaos SixtyNine, les soeurs Hadid marquent le début de l'année 2020. Gigi et Bella font partie des modèles figurant sur le calendrier de V Magazine. Les deux bombes de 24 et 23 ans ont été photographiées par Zoey Grossman et apparaissent dans une vidéo des coulisses de leur shooting.

Gigi Hadid a posé topless pour la page de janvier du calendrier V Magazine. Sa petite soeur Bella, entièrement nue derrière une veste en jean (elle portait en réalité un string effacé par la retouche photo) incarne le mois suivant.