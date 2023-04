Guillaume (L'amour est dans le pré) "sous le choc" : drame à la ferme, son impressionnante photo

En 2022, au cours de la 17esaison de L'amour est dans le pré, les fidèles téléspectateurs du programme ont pu faire connaissance avec Guillaume, un éleveur de vaches allaitantes et patron d'une ferme pédagogique. Romantique dans l'âme et tout particulièrement touchant, il craquait rapidement pour son prétendant Tom, d'une dizaine d'années son cadet. Leur belle histoire commença donc très naturellement et, leurs fans seront sans doute ravis d'apprendre qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui !

Sur son compte Instagram, Guillaume se plaît à le confirmer en partageant des photos complices avec son beau Tom. Malheureusement, ce jeudi 13 avril, l'heure n'était pas aux mignonneries. Bien au contraire, l'agriculteur s'est saisie de sa story pour annoncer une bien mauvaise nouvelle : sa ferme a été ravagée par un incendie. "Aujourd'hui, nous avons vécu l'enfer des flammes dans notre ferme. Comment ? Pourquoi ? On ne sait pas, mais les experts viendront", a-t-il écrit en commentaire d'une photo de son exploitation ravagée par le feu (voir notre diaporama). Dans son malheur, Guillaume se réjouit malgré tout qu'aucun blessé n'ait été à déplorer. "Nous avons sauvé tous les animaux dans le bâtiment, la plupart des tracteurs, en revanche notre stock de foin est parti en fumée", a-t-il précisé.

Nous renaîtrons de nos cendres

L'agriculteur a ensuite tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé lors de ce terrible événement. "Merci aux visiteurs qui nous ont porté secours, qui nous ont aidé à sortir les animaux, à pousser les tracteurs, quel élan de solidarité. Merci aux pompiers, nos héros du quotidien. Merci à nos voisins qui sont venus sortir le foin en feu. Merci à vous tous". Et pour lui de conclure, défait mais optimiste malgré tout : "Nous sommes sous le choc. Tel le phoenix, nous renaîtrons de nos cendres".

Au mois de février dernier, Guillaume avait eu le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa ferme au public. La première qu'il partageait avec Tom. En dépit de la catastrophe qui s'est abattue sur eux, le couple a décidé de maintenir l'exploitation ouverte ce vendredi.