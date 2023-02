"Dans moins de deux mois nous..." : Guillaume et Tom (L'amour est dans le pré) annoncent une nouvelle exaltante

En 2022, au cours de la 17ème saison de L'amour est dans le pré, les fidèles téléspectateurs du programme ont pu découvrir Guillaume, éleveur de vaches allaitantes et patron d'une ferme pédagogique. Particulièrement touchant, l'agriculteur a rapidement trouvé l'amour dans les bras de son prétendant Tom et leur douce histoire a ému beaucoup de fans. Toujours en couple à l'heure actuelle, les tourtereaux partagent leur vie quotidienne sur leurs réseaux sociaux respectifs et ont pour habitude de se faire de belles mais discrètes déclarations.

Vendredi 17 février 2023, Guillaume s'est à nouveau emparé de son compte Instagram personnel pour adresser quelques jolis mots à son compagnon et faire une révélation à leurs fans. "Quel plaisir d'être à tes côtés et d'avancer ensemble vers des projets communs. Dans moins de deux mois nous ouvrons au public notre ferme, pour la première saison à deux !", a écrit l'Auvergnat en légende d'une photo où l'on peut le voir, radieux et épanoui, aux côtés de son chéri Tom. D'ici peu, les tourtereaux travailleront donc officiellement ensemble au sein de leur ferme pédagogique !