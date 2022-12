Guillaume et Tom (L'amour est dans le pré ) : Nouveau tournant dans leur relation, discrète annonce

Lors du bilan de L'amour est dans le pré diffusé en novembre et enregistré quelques mois plus tôt, Tom n'avait en effet pas caché être prêt à tout plaquer par amour pour Guillaume et emménager chez lui avec ses nombreux cochons d'Inde. Voilà donc qu'il l'a fait depuis de quelques semaines déjà. "Le but c'est d'être heureux et puis après on verra bien ce qui va se passer. Il faut surtout qu'on pense à nous et qu'on continue d'avancer", avait déclaré l'agriculteur. Et c'est ce qu'ils font avec succès.

Leur différence d'âge, 10 ans, n'a donc en rien entaché leur relation malgré les à priori de Guillaume au début de l'aventure. "La jeunesse me faisait un peu peur dans le sens où je ne voulais pas quelqu'un d'immature mais au speed-dating, j'ai senti tout de suite qu'il y avait cette envie d'engagement", avait-il confié au bilan.

Les photos de Guillaume et Tom sont assez rares, celles du quotidien n'existent d'ailleurs pas. Le candidat préfère partager ces moments de vie à deux avec plusieurs semaines de décalage. Une astuce pour préserver leur vie privée peut-être. Seule info d'actualité les concernant : ils font les marché de Noël ensemble et seront, ce mardi 13 décembre, à celui de Lignerons (03). Une info comme une autre...