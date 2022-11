L'amour est dans le pré : Guillaume et Tom font une grande annonce, la vie de l'un d'entre eux bascule (SPOILER)

Dans la 17e saison de L'amour est dans le pré, Guillaume a tenté sa chance pour vaincre la solitude dont il souffrait. Lors de ses speed-datings, il avait flashé sur deux des huit prétendants qui avaient fait le déplacement pour le rencontrer sur une péniche à Paris. Il y a d'abord eu Maxime, un modéliste de 35 ans, et Tom, âgé de 24 ans et responsable d'écuries.

D'abord bien décidé à donner la même chance à chacun, et toujours dans la pudeur, Guillaume a finalement développé une préférence lors d'un bal dansant. "A l'intérieur, mon coeur balance un peu pour un des deux et le plaisir de l'avoir prêt de moi là, c'était vraiment, envoûtant", confiait-il bien mystérieux. On comprenait plus tard que l'agriculteur parlait alors de Tom. Il décidait ensuite d'éconduire Maxime, en douceur et avec beaucoup de bienveillance.

Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré, attendu le 14 novembre sur M6 mais déjà disponible sur Salto, Guillaume révèlera être toujours en couple avec son jeune prétendant. C'est même main dans la main qu'ils retrouveront Karine Le Marchand pour faire le bilan de leur aventure. Ce sera alors l'occasion de rappeler qu'au départ, Tom n'avait pas du tout ses chances avec Guillaume, la faute à leurs dix années d'écart (Guillaume a 35 ans et Tom a 25 ans). "La jeunesse me faisait un peu peur dans le sens où je ne voulais pas quelqu'un d'immature mais au speed-dating, j'ai senti tout de suite qu'il y avait cette envie d'engagement", a confié Guillaume. Du côté de Tom, c'était à la base le physique qui pêchait. "Ce n'est pas du tout mon style, j'ai toujours été avec des gens plus fin que moi et plus grand, donc là c'est le contraire", a-t-il lâché. Mais "plus ça avançait, plus il avait tout" ce qu'il recherchait.

Tom a d'ailleurs tellement accroché qu'il s'est dit prêt à tout plaquer par amour. En effet, très prochainement, il vivra pleinement son amour avec Guillaume, au sein de sa ferme. Pour cela, il a accepté de déménager avec ses animaux, "il y a Galipette la jument, le chien rio, les cochons d'inde", mais aussi de quitter son travail. Il compte désormais travailler au côté du candidat. "Le but c'est d'être heureux et puis après on verra bien ce qui va se passer. Il faut surtout qu'on pense à nous et qu'on continue d'avancer", a résumé Guillaume.