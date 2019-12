Guy Laporte : Mort de l'acteur des Bronzés et compagnon du Splendid

Le mois précédent, Guy Laporte avait révélé sur cette même page Facebook être atteint de la maladie de Charcot et être hospitalisé. Il espérait pouvoir bénéficier prochainement d'une hospitalisation à domicile. "Chères amies, chers amis. J'ai longtemps hésité avant de me confier à vous ! Je me bats depuis deux ans contre la S.L.A. (maladie de Charcot). Je suis actuellement hospitalisé (déjà deux mois) et espère bénéficier d'une hospitalisation à domicile bientôt ! Je ne peux plus être autonome !!! Voilà ! Je compte sur l'amitié, les souvenirs, etc. Merci pour votre soutien, vos conseils ! Et... prenez soin de vous !", avait-il publié.

Le 4 décembre dernier, il avait écrit un nouveau message - son dernier : "Immense merci et énorme bise pour vos messages qui ont pris une grande importance pour me donner de la force... et de l'espoir !! Je vous embrasse avec beaucoup de sincérité ! Pensez à vous aussi."