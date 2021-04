Gwendoline Hamon : Son fils prêt à prendre la relève ? L'ex de Frédéric Diefenthal répond

Depuis 2015, Gwendoline Hamon est à l'affiche de la série Cassandre, dont la 5e saison est en cours de diffusion sur France 3. À cette occasion, elle a accepté de faire quelques confidences à Télé Star. L'actrice en a profité pour évoquer son fils, un temps curieux du métier de sa maman.

Auprès du magazine, Gwendoline Hamon a donc dit quelques mots au sujet de son garçon prénommé Gabriel, âgé de 16 ans et né de son histoire d'amour passée avec l'acteur Frédéric Diefenthal. "À 11-12 ans, ça le travaillait et il avait même passé quelques essais. Mais depuis, l'envie lui est passée et il veut maintenant faire du commerce", a relaté l'actrice.

Plus que des essais, Gabriel avait même pu tourner quelques scènes quand il avait seulement 5 ans, sur le tournage du téléfilm en deux parties Cartouche avec ses parents. "Sur le tournage en Dordogne, il était émerveillé par les chevaux, les décors, les costumes. Henri Helman lui a fait jouer une courte scène (...) On s'est dit qu'on pourrait nous aussi offrir à notre fils un joli souvenir sur pellicule !", relatait Frédéric dans les pages de Télé 7 Jours.

Gabriel a donc perdu l'attrait pour le show business. Il est même carrément indifférent à la notoriété de ses parents célèbres ! "Elle n'est pas difficile à gérer pour lui car il s'en fout complètement. Il est probablement fier de moi mais ne l'exprime pas, sauf quand il a été question que je joue dans Family Business [sur Netflix, NDLR]. Là, il était comme un fou", a raconté Gwendoline Hamon. Si elle ne lui reproche pas son manque d'envie pour un métier artistique, elle le force tout de même à développer son ouverture d'esprit. "Tu ne peux pas être l'arrière-petit-fils de Jean Anouilh et ne pas ouvrir un livre", a-t-elle ajouté en évoquant son clan.

