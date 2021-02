Gwendoline Hamon : Superbe photo avec Gabriel, le fils qu'elle a eu avec Frédéric Diefenthal

Et la belle de se remémorer de jolis souvenirs d'antan : "Je ferme les yeux et le revois petit, accroché à moi, m'étranglant comme un bébé singe, drôle, énergique, tendre. On fait avant tout des enfants pour qu'ils puissent être libres et épanouis, confiants et plein d'espoir. La madré porte, enfante, protège, éduque, construit, se plante, se relève, réussie, tremble, culpabilise, lâche, pleure, reprend son ouvrage , caresse, console, ordonne et casse aussi quelquefois..." À son cher Gabriel, qui a célébré son 16e anniversaire en septembre 2020, elle souhaite un avenir qui lui ressemble, à savoir "fougueux et courageux, libre et créatif, bienveillant et singulier, chiant quelquefois... sans frustration tu vas t'ennuyer".

Depuis sa rupture avec Frédéric Diefenthal, Gwendoline Hamon ne semble pas avoir retrouvé l'amour. Ou du moins, elle ne l'a pas publiquement partagé. De son côté, l'acteur de 52 ans est heureux et épanoui dans les bras de sa compagne Stéphanie. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants, un petit garçon et une petite fille qu'ils préservent avec succès des feux des projecteurs.