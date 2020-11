Frédéric Diefenthal au côté de sa fille : rare photo pour la bonne cause

Le 25 novembre 2020, Frédéric Diefenthal a posté une photo qui n'est pas passée inaperçue sur Instagram. L'acteur d'Ici tout commence (TF1) a souhaité faire passer un message fort et, pour l'occasion, il était au côté de sa fille.

La date du 25 novembre était marquée par la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un événement que Frédéric Diefenthal a voulu mettre en avant sur Instagram. L'interprète d'Antoine Myriel dans la série Ici tout commence n'a pas posé à côté de sa chère et tendre Stéphanie, mais au côté de sa fille (dont on ne sait pratiquement rien) qui fixe l'objectif et tient un doudou dans ses mains. "Pour que nos petites filles gardent leur sourire une fois devenues des jeunes femmes, des femmes, des mères, RESPECTONS les et PROTÉGEONS les. Montrons l'exemple à nos garçons, pour qu'ils sachent estimer et aimer les femmes. Apprenons leur la tendresse, l'écoute et la considération", a écrit celui qui est aussi le papa de Gabriel (fruit de son ancienne union avec Gwendoline Hamon) et d'un petit garçon âgé de deux ans (et dont on ignore le prénom), en légende de sa publication. Un post salué par ses abonnés.