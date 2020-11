Ingrid Chauvin trompée par Thierry Peythieu ? Son message troublant

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le 11 novembre 2020, Ingrid Chauvin a annoncé sa rupture avec Thierry Peythieu, son mari depuis 2011. Si les raisons de cette séparation ne sont pas connues, l'actrice de Demain nous appartient (TF1) a posté un message énigmatique en story Instagram, le 19 novembre.

Hier soir, Ingrid Chauvin a posté un mantra qui a beaucoup intrigué ses fans. Après leur avoir souhaité une belle journée, l'actrice de 47 ans a écrit : "La douceur triomphe sur la colère, la générosité triomphe sur la méchanceté, la vérité triomphe sur la tromperie..." La maman de Tom (4 ans) veut-elle dire par là que Thierry Peythieu a été infidèle ? Mystère pour le moment.

La raison de leur séparation devrait beaucoup faire parler si l'on en croit l'un des proches de l'ancien couple. "Un jour, Ingrid parlera, et ça fera l'effet d'une bombe", a-t-il assuré auprès de Closer. Et d'ajouter : "Elle puise sa force dans l'amour inconditionnel qu'elle a pour son petit garçon, mais c'est très dur. Elle n'aurait jamais imaginé vivre ce qu'elle vit actuellement. Le couple modèle qu'elle formait avec Thierry n'était plus qu'une façade. Au fond, elle savait déjà... il fallait juste qu'elle trouve la force et le courage de partir."

C'est le 27 août 2011, à Lège-Cap-Ferret, qu'Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu s'étaient mariés. Ensemble, ils ont vécu le meilleur comme le pire. S'ils avaient fait front ces dernières années, une chose est venue troubler leur équilibre, les poussant à rompre. "Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l'annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense. Je vous embrasse. Ingrid. #separation #theend", écrivait-elle en légende d'une photo de son mariage. Fort heureusement, elle peut compter sur son fils pour lui redonner un peu le sourire, l'unique homme qui "ravit son coeur".