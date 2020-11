Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : pourquoi cette rupture est insupportable pour l'actrice

Une lueur d'espoir

"On était plus de trois, expliquait-elle pourtant à propos de son confinement, à Purepeople en juin dernier. Il y avait la nounou, il y avait belle-maman. Ça s'est très bien passé. Avec Thierry, on a l'habitude. On travaille ensemble aussi, on est toujours en promiscuité tous les deux. Ça n'a pas changé grand-chose. Et puis on a de la chance. À Cannes la maison est grande !" On sait que, pour Ingrid Chauvin, jouer le rôle d'une femme enceinte dans Demain nous appartient n'avait pas toujours été facile. D'autant que, malgré toute la force qu'elle a mis dans son projet d'adoption, l'actrice a fini par trouver porte close. Quant à son mariage, difficile de dire si elle fera le choix de rebrousser chemin pour tenter de sauver son couple. La publication qui annonçait sa rupture avec Thierry Peythieu a subitement disparu des réseaux sociaux...