Ingrid Chauvin "trop âgée" pour l'adoption : "Le projet ne marchera pas" (EXCLU)

Où en est votre propre projet d'adoption ?

Mon agrément est terminé depuis le mois de novembre dernier. Nous n'avons plus le droit d'adopter. Le projet n'a pas marché et il ne marchera pas. L'agrément ne se renouvellera pas parce qu'on est trop vieux. On est considérés comme trop âgés pour pouvoir le renouveler. Alors oui, c'est choquant. Mais encore une fois, on n'est pas à plaindre parce qu'on est une famille, qu'on a un fils. Je pense à ces gens qui ne peuvent pas en avoir, et tous ces enfants qui sont en demande. Il y a vraiment un gros souci... c'est complètement hallucinant.

Comment l'évoquez-vous avec votre fils, Tom ?

C'est très compliqué. Ça ne devenait plus un projet de couple, mais un projet de famille. On a été obligé d'en parler à notre fils. Il était très ouvert. Il avait 2 ans et demi, il me disait qu'on trouverait une petite soeur et qu'il lui prêterait ses jouets. C'est ancré dans son esprit et ses désirs. Il est très attaché aux enfants. Alors, on n'a pas encore osé évoquer le fait que ça ne serait pas possible, parce qu'il ne nous a pas posé la question. Mais arrivera le moment où on sera obligé de le lui dire. Ce sera une déception pour lui, une frustration.

Votre livre est dédié à votre famille, dont votre fille Jade. Vous a-t-elle accompagnée pendant cette démarche ?

Elle m'accompagne toujours. Elle m'apporte la force d'oser écrire, d'oser défendre ces enfants. Depuis son départ, j'ai le sentiment que ma fille m'aide, quoi que je fasse dans la vie. Que ce soit beau ou difficile, elle m'accompagne dans mon quotidien. Quoi que je fasse, elle est là.

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.